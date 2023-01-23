『RUFFO ルッフォ ダークブラウン レザーコート サイズL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 17時 08分に出品され05月07日 17時 08分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♪

【商品】 ルッフォ RUFFO

レザーコート

【色】ブラウン

【サイズ】L 肩幅46、身幅54、着丈84、袖丈61



【素材の質感】

このブランドの特徴である高品質なレザーを使用しており、トロトロの手触りでまた軽い着心地です。

表地 羊革、裏地ポリエステル60% ナイロン40%

ファスナーで取り外し可能な裏地が付いており秋から冬まで対応可能です。



【デザインの特徴】

ボタン付きのシンプルなデザインで、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすい。



【実用性】

サイドポケットがあり、収納力も抜群です。



- 色: ダークブラウン

- 素材: レザー

- デザイン: ボタン付きコート

- スタイル: ロングコート

- 背面デザイン: シンプル

- ポケット: サイドポケットあり



【注意】

NCNR 基本的に中古品ですので不明な点は事前にご質問ください。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ルッフォ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ RUFFO

ルッフォ ダークブラウン

レザーコート サイズL