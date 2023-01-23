『macbook air 13-inch【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 17時 10分に出品され04月07日 17時 10分に終了予定です。即決価格は22,572円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 macbook air 13-inch

16GB, 256GB



仕上げ···シルバー



シリーズ···Macbook Air



Air/モデル···Retina 2020 Intel Core i5



ディスプレイサイズ···13インチ



USキーボード 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル