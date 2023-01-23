『リモワ RIMOWA サルサデラックス SALSA DELUXE【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 12時 09分に出品され04月10日 12時 09分に終了予定です。即決価格は66,000円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 RIMOWA SALSA DELUXE

リモワ サルサ デラックス



サイズ 47 x 40 x 23 cm

容量 32 L

4輪

2-3泊



材質

ポリカーボネート

ホイール：硬質プラスチック

ディバイダー：ポリエステル

クロージャータイプファスナー



高性能ポリカーボネート製のRIMOWA SALSA DELUXE (サルサデラックス) コレクションは、出張や旅行など幅広い用途にお使いいただけます。



移動が多い方に最適な実用性が高いデザインで、荷物に素早くアクセスすることができ、また収納時も荷物をしっかり保護します。



2～3泊の旅行に理想的なRIMOWA サルサデラックスには、様々な独創的な機能が備わっています。



- パッド付フロントポケット

- 無段階式テレスコープハンドル

- RIMOWAマルチホイール®システム

- TSA承認ロック

- 取り外し可能なディバイダー



2017年にオランダ アムステルダムのRIMOWAショップで購入しました。

数回使用しましたが、目立った傷はなく良品です。



カラー...ブルー

キャリーケースサイズ...S(〜3泊)

特徴...機内持ち込み可、ソフトケース、TSAロック付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: リモワ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ リモワ

RIMOWA

サルサデラックス

SALSA

DELUXE