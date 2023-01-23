『リモワ RIMOWA サルサデラックス SALSA DELUXE【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 12時 09分に出品され04月10日 12時 09分に終了予定です。即決価格は66,000円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|リモワ
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Aer TechPack2
¥ 8775
Maison Margiela 11 バックパック 牛革 定価22万円
¥ 50490
落札価格66000円
761 入札履歴
終了
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