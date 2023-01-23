『☆US古着☆vintage【アディダス】トラックジャケット 刺繍ロゴ メンズXL【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 21時 49分に出品され04月01日 21時 49分に終了予定です。即決価格は10,904円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆US古着☆vintage【adidasアディダス トラックジャケット 刺繍ロゴ】メンズXL程





アディダス トレフォイル刺繍ロゴに

両面フロッキープリント付きのトラックジャケット

希少なビッグサイズです！



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【サイズ】メンズXL程

【カラー】レッド、ブラック

【詳細サイズ】

裄丈 : 約 92cm

身幅 : 約 67cm

着丈 : 約 71cm

※素人採寸なので参考程度にお願い致します。



【コンディション】

・クリーニング済み。

・使用感がありますが、目立つダメージはありません。







※古着・ヴィンテージ品にご理解ある方、神経質な方はお控え下さい。新品とは違う微細で目立ちにくい汚れはあらかじめご理解お願いします。



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★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。



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カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ☆US古着☆vintage【アディダス】トラックジャケット

刺繍ロゴ

メンズXL