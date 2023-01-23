『新品未開封 HUMAN MADE TOTE BAG【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 12時 46分に出品され04月15日 12時 46分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 未使用新品



ウオッシュ加工で風合いを生み出した、コットンヘリンボーン生地のトートバッグ。ハンドペイントタッチのグラフィックが特徴です。ショルダーとしても使える2WAY仕様。



品番：HM28GD013

素材：100% COTTON

COLOR：OLIVE DRAB

高さ：44.5cm

幅：37cm

マチ：37cm





※他フリマにも出品しているためキャンセルさせていただく場合がございますのでご了承ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヒューマンメイド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品未開封

HUMAN

MADE

TOTE

BAG