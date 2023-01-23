『【新品電池】829 ラドー ダイアスター 2Pダイヤ セラミックベルト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 44分に出品され03月20日 12時 44分に終了予定です。即決価格は13,200円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★新品電池交換済み new battery

★稼働確認済み Operation confirmed

★クリーニング済み Cleaned

★時刻合わせ済み（すぐにご使用いただけます。）



人気ブランドRADOのレディース腕時計です♪

人気シリーズ DIASTAR

2Pダイヤがおしゃれ♪



１点物のため早い者勝ちになりますm(._.)m



◆基本情報◆

○ブランド ：RADO(ラドー)

○付属品 ：箱（破損あり）

○文字盤カラー ：ゴールド

○ベルトカラー ：ブラック（一部ゴールド）

○ウォッチサイズ：画像をご参照ください

○腕周り ：最大17.5cmほど（購入後すぐにコメントをいただけましたら、【短いほう】へは長さ調整いたします。）



◆商品の状態◆

多少の傷汚れはございますが、

元気に稼働しておりまだまだご愛用いただけます♪



◆購入先◆

三重県公安委員会許可のもと、正規品のみを取り扱う古物市場から購入したものです。



◆フォロワー様５%OFF ◆

是非フォローの上「フォロー割で購入希望」とコメントください♪



◆迅速発送◆

お支払いが確認でき次第、即日または翌日までに発送いたします♪万が一発送が遅くなる場合は、事前に名前を「腕時計Nao@次回◯/◯発送」と変更します。



◆匿名配送◆

お互いに、名前・住所は分かりませんのでご安心ください。



◆梱包方法◆

緩衝材(プチプチ)で丁寧に梱包し、

「宅急便」又は「宅急便コンパクト」にて発送致します。



◆取り置きはしておりません◆

メルカリルールに則り、交渉中・交渉後、いかなる場合でも１番最初に購入いただいた方とお取引させていただきます。

特に、いいね、の多いお品はお値引き後に他の方に購入されてしまうことがよくありますので、どうしても欲しいという方は即購入をおすすめいたします♪



気になる点がありましたら、お気軽にコメントください♪



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ダイアスター ダイヤスター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ラドー

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 【新品電池】829

ラドー

ダイアスター

2Pダイヤ

セラミックベルト