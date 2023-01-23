『【新品未使用】UNDERCOVER 裏起毛 BIGプリント フーデットコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 12時 21分に出品され03月26日 12時 21分に終了予定です。即決価格は27,278円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ 商品一覧

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古着屋デテルミナシオン



◆ ブランド

UNDERCOVER アンダーカバー



◆ 商品説明

オーバーサイズ 大きいサイズ ビッグシルエット

フード フーディ ジップ ジッパー ジップアップ

裏地 起毛 裏フリース オックス ビッグ 袖リブ

フーデットコート ロゴ プリント 切り替え 切替

薔薇 バラ デザイン モードな雰囲気

BIG ロング丈 ボンディング パーカー

アウター ロングコート h2



◆ コンディション

N (タグ付き)



N：新品・未使用品

S：未使用品に近い

試着のみ～数回の使用でほぼ新品に近い極美品

A：美品

使用感が少なく、全体的に程度の良い美品

B：やや傷や汚れあり

薄い汚れやスレがあるがまだまだ使用可能な状態

C：傷や汚れあり

D：全体的に状態が悪い



◆ サイズ

1 (着丈88㎝/肩幅50㎝/身幅56㎝/袖丈55㎝)

[モデル 173㎝,60kg]



◆ カラー

ブラック / 黒



◆ メンズ一覧

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ご検討宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アンダーカバー

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メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】UNDERCOVER

裏起毛

BIGプリント

フーデットコート