『ロシニョール スキーウェア中綿ジャケット メンズLサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 06時 43分に出品され03月20日 06時 43分に終了予定です。即決価格は12,778円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロシニョール スキーウェア中綿ジャケット メンズLサイズ

身幅約56cm、着丈約68cm(後ろ身頃は+2cm)ほどです

ヒーロー ハイブリッド ライトジャケット

定価50,600円の商品です

新品未使用にて自宅保管してありました

ご理解いただける方にお譲りしたいと思います(^^)



発送の際は、厚みを抑えて、小さめに畳むこともありますので、ご了承下さい



カラー···レッド



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ロシニョール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ロシニョール スキーウェア中綿ジャケット メンズLサイズ