『新品・未使用 Anker Soundcore Liberty 4 NC ホワイト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 58分に出品され03月14日 17時 58分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Anker Soundcore Liberty 4 NC ホワイト



Anker Directで先日購入しましたが欲しかったイヤホンが見つかった為、届いて即日出品します。



箱を開けただけで、未使用、新品の状態です。



ワイヤレスイヤホン Anker Soundcore Liberty 4 NC 完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.0/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み

12,990円



⚫︎商品詳細は、アンカー公式ページをご参照下さい。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アンカー