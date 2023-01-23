『90s チャンピオン リバース 染み込み CONNECTICUT USA製【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 03時 12分に出品され03月09日 03時 12分に終了予定です。即決価格は12,100円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：チャンピオン

色：グレー

サイズ表記：XXL



経年変化による伸縮の可能性もありますので、各部位実寸をご参考ください。

肩幅：52cm / 身幅：59cm / 袖丈：61.5cm / 着丈：77.5cm（採寸は平置き背面、多少の誤差はご了承下さい）



ディテール：90sアメリカ製、グレー地にネイビーの染み込みプリントが良い雰囲気です。肉厚な生地感も健在、オーバーサイズのスタイリングに活躍しそうです。この機会におすすめいたします。



コンディション：ホームクリーニング済み、特有の使用感はありますが、古着にご理解ある方でしたら気にせずに着ていただけるかと思います。写真をご確認ください。

・身頃にゆがみ若干あり。

・腹部にごく薄い黄ばみあり。気にならない程度かと思います。





☆プロフィール一読をお願いいたします☆







カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

チャンピオン

リバース

染み込み

CONNECTICUT

USA製