『Apple MacBook Pro 13-inch, Early 2015【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 16時 20分に出品され05月05日 16時 20分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - モデル: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)

- プロセッサ: 2.7 GHz Intel Core i5

- メモリ: 8 GB 1867 MHz DDR3

- グラフィックス: Intel Iris Graphics 6100 1536 MB

- OS: macOS Monterey



ご覧いただきありがとうございます。

バッテリーの寿命で電源に繋いでいないと電源が落ちます。

それ以外は通常動作確認済みです。

本体と充電器のみです。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: やや傷や汚れあり