『❁美品❁Canon COMPACT-MACRO EF 50mm F2.5【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 06時 23分に出品され04月18日 06時 23分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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美品 Canon キヤノン COMPACT-MACRO EF 50mm F2.5



コンパクト マクロ レンズ デジタル一眼カメラ キャノン



★コンディション★



❁外観❁



目立つ傷、汚れはなく全体的に綺麗です。



❁光学❁



カビや曇りなくクリアで綺麗です。

撮影に影響するものはありません。

気持ちよくお使いいただけます。



❁動作❁



動作確認済み。

安心してお使いいただけます。



❁付属品❁



前後レンズキャップ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン