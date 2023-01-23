『LOEWE ロエベ ショルダーバッグ ユニセックス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 11時 10分に出品され03月25日 11時 10分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド

LOEWE（ロエベ）



◆サイズ

横23cm、高さ25cm、マチ8.5cm



◆状態

数年前に国内販売店で購入しました。

数回程度のため比較的綺麗ですが、若干の擦れや型崩れなどあるかと思います。

開閉口はマグネットです。



☆価格交渉お受け致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ LOEWE

ロエベ

ショルダーバッグ ユニセックス