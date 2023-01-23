『クーティー Heavy Oz Sweat Crew (COLLEGE)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 02時 32分に出品され03月18日 02時 32分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023SS COOTIE クーティー Heavy Oz Sweat Crew (COLLEGE) ヘビーオンス クルーネック スウェットシャツ トレーナー M Oatmeal オートミール CTE-22A321



表記サイズ メンズ:M

実寸サイズ 肩幅：75cm 身幅：70cm 着丈：67cm 袖丈：50cm

素材 コットン100%

色 オートミール(グレー系)

仕様 品番:CTE-22A321

生産国:日本

着用シーズン:春秋冬

裏地:裏毛

素材の厚み-厚手

透け感-無

伸縮性-やや有

光沢感-無

状態 首周りに多少の使用感がありますが、その他に目立ったダメージはなく、問題なくご使用いただける商品です。

付属品 なし

備考 高密度に編み上げられたヘビーウエイトな裏毛スウェットになります。



正規店購入品になります。



※ 1枚目は参考写真です。

2枚目以降が実際に当方が撮影した写真です。





ご購入を希望される際は、必ずコメントをください(^o^)



当方の出品物は全て正規品になります。

※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。

商品以外のご質問はお控えください。

コメントの返答、発送に時間のかかる場合がございますのでご了承ください。



カラー...グレー

サイズ...M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クーティープロダクションズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ クーティー

Heavy

Oz

Sweat

Crew

(COLLEGE)