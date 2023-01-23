『女王蜂 qb luxury mini bag ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 13時 39分に出品され04月08日 13時 39分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2020年に購入したグッズです

巾着もセットです

数回LIVEで使用しましたが上質な本革を使用しているので状態良いと思います



ショルダーとウエストでベルトを付け替えられる2WAYバッグです



感じ方には個人差がありますので細かい事の気になる方は御遠慮ください



カラー···ブラック

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 女王蜂

qb

luxury

mini

bag

ショルダーバッグ