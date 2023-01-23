『audio-technica atw 1101 ギター ワイヤレス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 15時 54分に出品され05月08日 15時 54分に終了予定です。即決価格は9,653円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

この商品は、信頼性の高い音響機器メーカー、audio-technicaのSYSTEM 10です。デジタルワイヤレスシステムとして、クリアな音質を提供します。



【付属品】

ACアダプターが付属しており、すぐに使用可能です。さらに、2本のアンテナが装備されており、安定した信号を確保します。



【用途】

このデジタルワイヤレスシステムは、ギターや他の楽器の演奏時に、自由な動きを可能にします。高品質な音声伝送が求められるプロの現場でも活躍します。



acアダプターの皮膜が薄くなっているところをテープで補修してあります。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし