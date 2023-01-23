『レア【古着】NHLブラックホークス 刺繍プルオーバーナイロンジャケット 2XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 09時 07分に出品され03月06日 09時 07分に終了予定です。即決価格は10,670円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 はじめまして

古着屋vivaをご覧いただきありがとうございます♪





他の出品はこちら☆

↓↓↓

#古着屋viva



※即購入OK







【商品説明】



STARTER スターター

NHL シカゴ・ブラックホークス



刺繍プルオーバーナイロンジャケット







【状態】



大きなダメージなし。





※クリーニング済み

※こちらは古着となりますので、小さな汚れなどある場合がございます、完璧を求めるお客様は購入ご遠慮くださいませ(＞＜)

※閲覧環境によって現物の色味と異なる場合があります。ご了承の上お買い上げ下さい。







【カラー】



ブラック





【サイズ(cm) 】



メンズ2XL程(US XL)



肩幅68

身幅72

着丈74

袖丈61



※必ずサイズご確認ください









【フォロー割引あり】

ご購入前にコメント下さい！



2000円～ (200円引き)

10000円～(300円引き)

15000円～(500円引き)





【配送】

メルカリ便(匿名配送)



カラー···ブラック



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: スターター

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ レア【古着】NHLブラックホークス

刺繍プルオーバーナイロンジャケット

2XL