『y2k archive ファージャケット 中綿 平成 お兄系 グランジ【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 19時 54分に出品され04月08日 19時 54分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☑︎ Point



y2k 00s 平成 ファージャケット 中綿

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☑︎ Size



サイズ 1

肩幅46㎝

身幅50㎝

着丈60㎝

袖丈60㎝









素材



素材 表 毛100%

裏地 綿51% レーヨン49%

中綿 ポリエステル100%









☑︎状態:古着なため多少の使用感はございますが、普段古着を着られる方であれば、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

あくまで古着になりますのでご理解ご了承の程よろしくお願い申し上げます。







○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○お値下げの方はできる限り対応させていただきますので ご希望のお値段をお気軽にコメントまでお願い致します。質問等ございましたら気軽にお尋ね下さい。



※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。



＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。





発送の際は圧縮して梱包しますので、その点はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ y2k

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