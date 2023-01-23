『【新品未開封】 SONY レオンポケット5 RNPK-5T ホワイト ⑥【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 01時 59分に出品され05月01日 01時 59分に終了予定です。即決価格は11,850円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未開封】

SONY REON POCKET 5(レオンポケット5)

ウェアラブルサーモデバイスセンシングキット



生産終了品。

店頭にも在庫がほぼないため

早めの購入をお勧めします。



カラー:ホワイト

即日発送致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ソニー