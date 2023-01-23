『トミーヒルフィガー ダウンジャケット ネイビー Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 11時 25分に出品され04月16日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 •ブランド

トミーヒルフィガー

TOMY HILFIGER



•アイテム

ダウンジャケット ネイビー

肉厚 ボリューム ロゴ



•サイズ（cm）

Lサイズ



•状態

購入してから4回ほどの着用のみ。

クローゼットにて保管しておりました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トミーヒルフィガー

ダウンジャケット

ネイビー

Lサイズ