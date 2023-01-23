『希少カラーフランス製 ATP ジャージ アディダス VENTEX ATP【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 59分に出品され03月31日 17時 59分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フランス製 ATP ジャージ アディダス VENTEX ATP



フランス製adidas ATP

70年代 〜

adidasのフランス製ATPトラックジャケット



サイズ M

身幅49

着丈64



希少なアイスグレイ×ブルーグレイ



#ヴィンテージ

#adidas

#フランス製

#ATP 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少カラーフランス製

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