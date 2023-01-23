『FENDI マンマ トートバッグ FF金具 ナイロン ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 02時 28分に出品され03月17日 02時 28分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

FENDI フェンディ



【商品詳細】

FFロゴ ゴールド金具 トートバッグ ハンドバッグ



【素材】

ナイロン レザー



【状態】

金具剥がれあり

商品状態は写真にてご確認いただきますようよろしくお願いいたします。

気になる箇所は追加で写真もアップしますのでお知らせ下さいませ^_^

素人検品のため見落とし等あるかと思いますので、

神経質な方はご遠慮ください。



【カラー】

ブラック 黒



【サイズ】

横幅：約19cm

縦幅：約20cm

マチ：約12.5cm

＊平置きでの実測寸法となりますので若干の誤差がございます、ご了承願います。



【購入先】

・ブランド正規店

・AACD日本流通自主管理協会

・ATF全国質やブランド品協会認定の古物市場

※万が一偽物の場合は全額返金致します。



【配送】

簡易包装にて発送いたします。

仕事の都合上、発送が遅れる際は予めメッセージにてご連絡いたしますのでご了承の程よろしくお願いいたします。



よろしくお願いいたします



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FENDI

マンマ

トートバッグ

FF金具

ナイロン

ブラック