『ENFOLD エンフォルド BOXワイド ジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 17時 44分に出品され03月22日 17時 44分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド エンフォルド

使用回数 5回ほど

状態 汚れ等なく美品

定価 42,900円

サイズ 38



肩幅 / 身幅 56 袖丈 / 着丈 79.5 ゆき 82



ENFOLD(エンフォルド)

「ルトウールＢＯＸワイドジャケット」 ダブルジャケット





お気に入りですが、ジャケットが増えてしまったため出品いたします。たっぷりとした素材感でありながらも、袖はオーバーすぎずオンオフともに使いやすいです。







オーバーサイズ感が目を惹くダブルジャケット

ゆったりとしたオーバーサイズシルエットでこなれ感たっぷりに仕上げたダブルジャケット。程よい光沢感のあるサテン生地が華やかなアクセントをプラス。スイッチシーズンの軽めのアウターとしても大活躍してくれそう。



カラー···グリーン



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: エンフォルド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ENFOLD

エンフォルド BOXワイド

ジャケット