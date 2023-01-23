『HUMPTY DUMPTY チュニック ワンピース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 07時 58分に出品され03月21日 07時 58分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。



【素材の質感】

このトップスはコットン素材で、柔らかく快適な着心地を実現しています。洗いざらし多様な質感で肌触りが良く、長時間の着用でもストレスを感じません。



【スタイリングの提案】

くすみブルーがとてもいい感じ。

シンプルなデザインなので、アクセサリーでいろんな変化も楽しめます。

重ね着で年中着回し出来ると思います。



部屋着として何度か着用しただけの美品となります。



- 色: くすみブルー

- 素材: コットン

- デザイン: ラウンドネック

- 袖の長さ: 半袖



ご覧いただきありがとうございます。



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ HUMPTY

DUMPTY



チュニック ワンピース