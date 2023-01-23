『ARMANI COLLEZIONI 羊革 W-ZIP レザージャケット Mサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 05時 54分に出品され03月23日 05時 54分に終了予定です。即決価格は11,550円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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数ある中からご覧いただきまして、誠にありがとうございます。





◯商品説明



ARMANI COLLEZIONI 羊革 W-ZIP レザージャケット Mサイズ



袖の一部と脇下のコットンポリとラムスキンのコンビレザージャケット。

ステッチが特徴的な一着。

薄手で軽く、これからの時期に重宝します。

ダブルジップでコーディネートの幅を広げてくれます。



◯カラー

カーキ

ご覧になる端末により、カラーに若干の変化がある場合がございます。



◯コンディション

リブに微細な汚れあり

その他、中古品ですので使用感はございますが大きな汚れやダメージなくまだまだ着用可能です。



◯サイズ実寸

肩幅47.5センチ

身幅55.5センチ

袖丈68センチ

着丈前64センチ

着丈後ろ61.3センチ

素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。

また、着丈は襟を含まず、リブがある物は裾のリブを含んだ数値になります。



二重梱包に努めます

梱包材は環境問題を考慮し、再利用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。



仕事の都合上、発送までにお時間をいただくことがございます。



他にもトレンド古着からデザイナーズ古着、ビンテージまで幅広く出品しております。



ぜひご覧くださいませ



#古着屋dropOutアルマーニ

#古着屋dropOutレザージャケット



1991092312760213 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アルマーニコレツォーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARMANI

COLLEZIONI

羊革

W-ZIP

レザージャケット

Mサイズ