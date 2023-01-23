『【ほぼ新品】 DECADE レザーリュック バックパックZER【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 07時 04分に出品され04月09日 07時 04分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ DECADE(ディケイド)

Made in Japan

オイルドレザー スクエアリュック

定価38,500円

完売品 再販なし



柔らかい質感のオイルドカウレザーを

使用したバックパックです。

写真1枚目が着用イメージになります。

2枚目から現品の写真になります。



2層の本体ファスナーとは別に、背面

にも本体・背面側へ繋がるファスナー

がついています。

背面にはメッシュの蒸れ防止と、背中

への負担軽減クッションパッドを採用。

本体内装ポケットにはクッション付き

ポケットを搭載。

タブレット類も収納できます。

デイリーからビジネス・通勤・通学まで、

幅広く使えます。

シンプルなデザインなので、

長年愛用していただけます。



[カラー] ブラック

[素 材] 牛革

[サイズ] 高さ38 幅28 マチ12 ㎝

[仕 様] 外側:ファスナーP×1

内側:オープンP×2

コンパクト梱包になります。

ご了承ください。



Butler Verner Sails

BEAMS

aniary

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UNITED ARROWS

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STUDIOUS

などがお好きな方へ。



使用わずかの美品ですが、

個人保管の商品をご理解のうえ、

ご購入をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ディケイド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【ほぼ新品】

DECADE

レザーリュック

バックパックZER