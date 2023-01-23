『美品 LOUIS VUITTON タイガ ロマンPM グリズリ ショルダー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月05日 08時 03分に出品され05月05日 08時 03分に終了予定です。即決価格は22,074円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド LOUIS VUITTON ルイヴィトン





【形】ショルダーバッグ

開閉なし・外ポケット２

内ポケット１





【素材】タイガレザー





【色】グリズリ





【A4収納】不可





【サイズ】横底約26×縦約23×幅約7

ショルダー最大約153センチ





【付属品】なし





【製造番号】DU0163





【状態】



美品



未使用品ではないので多少のスレ、色褪せ等ございます





ビジネススタイルでもオフスタイルでも大活躍のスクエア型のオシャレなメッセンジャーショルダーバッグ。

シンプルなデザインとスマートなフォルムが人気のモデル

15-20回ほど使用後、自宅保管品になります。

現状のお渡し

保管によるスレ、たたみジワ、色褪せ等ある場合がございます。

ご納得頂いた方のみご購入下さいませ

大変お安く出品しております

この機会にぜひどうぞ…。



付属品···付属品なし



汚れ・破れなど···あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品

LOUIS

VUITTON

タイガ

ロマンPM

グリズリ

ショルダー