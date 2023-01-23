『プラダ PRADA SPORT 【M】超美品 トレンチコート ロング ベージュ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 21時 20分に出品され03月29日 21時 20分に終了予定です。即決価格は12,050円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▶️ブランド



プラダ PRADA SPORT プラダスポーツ



▶️ サイズ：表記38 M

平置き ラグラン袖の為採寸不能

裄丈 : 69cm

身幅 : 48cm

着丈 : 91cm



▶️カラー ベージュ



▶️素材・状態は写真でご確認下さい♡

3.4回着用のみ 検品でじっくり確認したところウエスト付近に小さな薄いシミを見つけましたが、着用にも目立たない程で、全体的にとても綺麗で超美品です！写真のとおり綺麗です。



▶️商品説明

✨ プラダ PRADA SPORT プラダスポーツ トレンチコート スプリングコート ロング ベージュ レディース ステンカラーコート コート ライトアウター 薄手 春秋 ダブル ベルト付き



✨ シャリ感のあるツイルボディに、トラッドなトレンチコートのディテールが映えるクールなデザイン

✨ナイロンを思わせる自然な光沢感、アクティブな雰囲気がモードな表情を作ります。

✨スリムなシルエットに、ウエスタンヨークのように変形したガンフラップ、対応したボタンのないVゾーンがデフォルトの大き目なラペル、 オリジナルをブラッシュアップした洗練された存在感がプラダならではのラグジュアリースタイルを提案するハイクオリティなクリエーションです。



✨ミドル丈 なので パンツ にもスカート にも合わせやすい丈

✨ラグラン袖

✨袖ベルト、ウエストベルト付き

✨超美品！！



▶️アイテム

レディース アウター コート スプリングコート





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素人採寸の為サイズの誤差や、キズ汚れの見落としがありましたらご了承くださいඉ ̫ඉ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ プラダ

PRADA

SPORT



【M】超美品 トレンチコート

ロング

ベージュ