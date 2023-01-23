『90s 希少 CHANEL シャネル クリア ショルダー バック チョコバー【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 02時 11分に出品され03月22日 02時 11分に終了予定です。即決価格は101,147円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|シャネル
美品 PRADA プラダ ポーチ VELA Re Nylon 1NB400
¥ 12450
Chanel チェーンウォレット
¥ 119600
イアパピヨネ web限定 イオペレ 馬型押し ショルダーバッグ
¥ 13900
プラダ バッグ SAFFIANO LUX
¥ 28917
ポーター リフト トートバッグ
¥ 12870
【美品】 グッチ ショルダーバッグ 2way アビー GG ゴールド金具
¥ 13150
【美品】COACH 2way バック
¥ 7644
Coach コーチTabby 20 ショルダーバッグ CM546
¥ 10400
エルメス MMサイズ ライトグレー(黒×白) ニューフールトゥ トート ハンド
¥ 12250
FENDI トートバッグ
¥ 12999
人気【POLENE】ポレーヌ Cyme MINI 2Way トートバッグ
¥ 9984
美品 RIMOWA リモワ エッセンシャルキャビン ペタルピンク 36L
¥ 30800
極美品 イアクッチ ベルタ レザー ショルダーバッグ 斜めがけ ライトピンク
¥ 12450
コーチ トートバッグ レキシー キャンバス 恐竜 迷彩 A4収納可 26895
¥ 11050
MARY QUANT マリークワント ハンドバッグ リュック 2way
¥ 10140
gentenルッソ2ウェイバッグ
¥ 17600
GIVENCHY ジバンシィ ジバンシー オールド old 金具 ハンドバッグ
¥ 10972
PRADA プラダ ワンショルダーバッグ ハンドバッグ カーキ パドロック
¥ 7566
落札価格101147円
83 入札履歴
終了
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