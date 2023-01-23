『90s 希少 CHANEL シャネル クリア ショルダー バック チョコバー【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 02時 11分に出品され03月22日 02時 11分に終了予定です。即決価格は101,147円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 まずはじめに

角スレ 大きな傷もなく綺麗な状態ですが、残念な事に色移りがあります。

色移りを落とす術をご存知の方は大変お買い得だとは思います。

ご検討をよろしくお願いいたします。



CHANEL

シャネル

チョコバー

ビンテージ

クリアチェーンショルダーバッグ



カラー:ベージュ・ブルー

マットな感じのシルバー金具

素材:ビニール

サイズ:約25cm×15cm×5cm

ショルダー:約50cm

ダブルチェーン肩掛け

伸ばしてショルダーポシェットにもできます。



品番シールあり

ギャランティカードなし。



1990年代

ヴィンテージ

90s



マトラッセ同様シャネルマークの留め具付き。

ターンロック



返品できません。

画像にてのご判断となりますので疑問点などございましたら 事前にメッセージ欄からお願いいたします。



#クローゼットの一軍 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 90s

希少

CHANEL

シャネル

クリア

ショルダー

バック

チョコバー