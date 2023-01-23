『【新品未開封】 M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 20時 24分に出品され03月20日 20時 24分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【新品未開封】オリンパス カメラレンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro



2024年9月中旬大手家電量販店の通販にて購入しました

納品書の氏名部分を切り取りしてお付けします



お値引き不可！



購入後、翌日までに発送予定です。



未開封品のため、万が一初期不良等ありましたらメーカーまたは購入店より交換対応とさせていただきます



お客様のカメラとの相性は型番から事前にご自身でお調べいただきご確認ください。

サイズ違い等での対応は出来ません。



ヤマト運輸の宅急便にて発送予定です。



OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro

ブランド：オリンパス M.ZUIKO

レンズタイプ：単焦点

焦点域：標準

光学ズーム：1.0 倍

フォーカス：オートフォーカス

マウント：マイクロフォーサーズ

対応センサーサイズ最大：マイクロフォーサーズ

焦点距離(ワイド)：30.0 mm

焦点距離(テレ）：30.0 mm

開放F値：3.5 F

最短撮影距離（m）：0.095 m

レンズ機能：マクロ

交換レンズ特徴：円形絞り

手ブレ補正：なし

フィルター装着可否：装着可能

フィルター径：46.0 mm

寸法（最大径）：57.0 mm

寸法（長さ）：60.0 mm

質量（g）：128.0 g

色：ブラック系 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: マイクロフォーサーズマウント