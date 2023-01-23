『【undercover】 thom yorke Tシャツ サイズ３ 新品匿名配送【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 59分に出品され03月28日 19時 59分に終了予定です。即決価格は11,800円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 undercover thom yorke トムヨーク

radiohead レディオヘッド

限定 即完売 Tシャツ Tee



サイズ：3 (L相当)

(着丈 70cm 身幅 57cm肩幅 52cm袖丈 22.5cm)





アンダーカバー店舗にて購入しました。

レシートおつけいたします。



★新品未使用 匿名配送 即購入可能★



RADIOHEAD( レディオヘッド）のリードシンガー / ソングライターであり、最近ではバンド、The Smile ( ザ・スマイル ) を結成するなど、レディオヘッド以外でも精力的に活動しているトム・ヨーク。トムとアンダーカバーのデザイナー高橋盾は、異なるフィールドに身をおきながらもアーティストとして互いをリスペクトし、友情関係を築いてきました。

今回のコラボレーションは、トムの提案により実現しました。グラフィックデザインのソースとなったのは、トムが長年スクラップノートに書きためたスケッチや、ランダムに走り書きされた詩になります。

高橋が、膨大な資料の中から慎重にセレクトし、デザインを手掛けました。また、T シャツのバックにプリントされているのは、Michael Avedon( マイケル・アヴェドン ) が撮影したトムのポートレートになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【undercover】

thom

yorke

Tシャツ サイズ３ 新品匿名配送