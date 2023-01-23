『ザノースフェイス中綿ジャンバーメンズM【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 19時 58分に出品され03月14日 19時 58分に終了予定です。即決価格は29,250円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 昨年末ハワイにて購入



1度1時間程着用





自宅保管の為中古品である事を

ご理解頂ける方ご購入お願いします



肩幅 50

身幅 58

着丈 79

素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい





※お取引後のご返品、ご返金

クレーム等は受け付けませんのでご了承の上ご購入お願い致します。



※発送時は圧縮しての発送になります。





#ザノースフェイス

#M

#ハワイ限定色

#ジャンバー

#ブルゾン

#ダウン

#アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ザノースフェイス中綿ジャンバーメンズM