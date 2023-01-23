『美品！wifi！SONY HDR-CX680 ビデオカメラ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 21時 50分に出品され03月14日 21時 50分に終了予定です。即決価格は18,392円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニー HDR-CX680



タイムラプス撮影も可能なビデオカメラ！



Wifi機能付きなので、対応したスマホやタブレットに撮影した動画を楽々転送(^^)



イベント・旅行・スポーツ大会・運動会・日常スナップ・ペット動画撮影などに大活躍間違いなし！



写真でわかりづらい場合はお気軽にお問い合わせ下さい(^^)



他にもミラーレスカメラや一眼レフカメラ、レンズなど出品中です！

よろしければ下記のハッシュタグよりご覧ください！



まとめてご購入頂ける場合はお値下げもがんばります(^^)

#カメラモモ





他フリマサイト、オークションサイトでも出品しています！

タイミングによってはご購入頂けない場合がありますのでご了承ください！





◆コンディション◆

-外観-

使用に伴うキズもほぼなく、非常にキレイな外観です！





-光学-

レンズ部分、非常にキレイです！



-動作-

ビデオカメラは動作確認済みです！

問題なく気持ちよくお使い頂けます！







-付属品-

・ビデオカメラ本体

・純正ストラップ

・純正バッテリー

・純正ACアダプター

・充電器

・HDMIケーブル

・取扱い説明書（1ページ目記入あり）



#カメラモモ





その他特徴...ハンディカム、バッテリー付き、充電器付き、ストラップ付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー