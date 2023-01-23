『b05【美品】Gカード付 プラダ ナイロン レザー 三角ロゴ カーキ リュック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 52分に出品され03月28日 02時 52分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 この度はご覧頂きありがとうございます！



★フォロー割

フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。

【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい。



⚫︎10,000円以下→200円OFF

⚫︎10,001円以上→500円OFF



もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい！



【即購入】大歓迎です♪



大人気のブランドアイテム多数出品中です！



⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#セブン_バッグ



---------------------------------------------



●アイテム

プラダ PRADA

テスートナイロン レザー

三角ロゴプレート

リュックサック バックパック

巾着 シルバー金具

男女兼用 ユニセックス



●サイズ

縦幅 32cm

横幅 24cm

マチ 12cm



実寸サイズです。多少の誤差はご了承下さい。

※着画はお断り致します。



●状態

若干の変色はありますが、その他目立った傷や汚れ等はなく状態も良好でまだまだ長くお使い頂け



※中古品ということをご理解下さい。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。



●カラー

グリーン カーキ 緑



●素材

テスートナイロン

レザー



●購入元

取り扱い商品は全てAACD加盟の古物市場、質屋、ブランドショップで購入した鑑定済みの確実正規品です。

万が一正規品ではない場合は返品返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



●付属品

ギャランティカード



☆他のプラダもよかったらご覧下さい☆

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#セブン_プラダ



管理番号

A11341a.8399 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ b05【美品】Gカード付 プラダ ナイロン レザー 三角ロゴ カーキ リュック