『ジェラートピケ 雪原アニマル エアモコハーフケット 新品未開封 アラスカン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 23時 57分に出品され03月04日 23時 57分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ２０２４．９購入品です。

新品未使用品です(*^^*)

かわいいアラスカンマラミュート３匹です!



【涼しげな雪原アニマルをジャガードであしらったエアモコハーフケット】



【Fabric】

ドライタッチでライトな肌触りが魅力の‘エアリーモコ’を使用しました。



AIRY MOCO（エアリーモコ）…

空気を身にまとっているような軽い着心地と、ライトな肌触りが魅力の‘エアリーモコ’、通称エアモコ。ふかふかに焼き上げたスポンジのような風合いと、さらりとしたタッチで、ジェラート ピケのニットシリーズでは最も軽量。季節を問わず、爽やかな着心地がお好みの方にオススメです。



【Design/Styling】

雪原に暮らすシロクマと、アラスカンマラミュートをモチーフにした寝具シリーズ。リラックスしたシロクマと、3匹でじゃれあうアラスカンマラミュートの子犬たちをジャガードであしらったハーフケットです。さらりとした軽い手触りが魅力の’エアリーモコ’を使用しているので、夏のちょっとしたお昼寝タイムや、エアコン対策のひざ掛けなどにぴったり。色はシロクマ柄のオフホワイトと、アラスカンマラミュート柄のブルーの2色をご用意しました。同シリーズのクッションや寝具とコーディネートしてお楽しみください。



【実寸】

FREE:縦100 横140 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 新品、未使用