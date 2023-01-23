『New Balance M2002RDJ 27CM Black【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 18時 47分に出品され03月24日 18時 47分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: ニューバランス

モデル_商品名: M2002RDJ

モデル名: 2000番台



#NewBalance

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メインカラー...ブラック、グレー、ホワイト

素材...スウェード×メッシュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ New

Balance

M2002RDJ

27CM

Black