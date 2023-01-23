『ソニー EPZ16-50 F3.5-5.6 OSS SELP1650 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 02時 26分に出品され03月16日 02時 26分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニー EPZ16-50 F3.5-5.6 OSS SELP1650

2024年9月12日購入しました。α6400キットレンズです。

JJC レンズフードカバー付き

傷はないと思います。

写真で判断してください。

箱はありません。

レシートはつきません。

ノークレーム ノーリターンでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: ソニー