『ソニー EPZ16-50 F3.5-5.6 OSS SELP1650 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 02時 26分に出品され03月16日 02時 26分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム)
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|α Eマウント
|ブランド:
|ソニー
TAMRON SP AF XR Di 28-75mm F2.8 Canon用
¥ 12987
TAMRON 20-40mm F2.8 Di III VXD EXUS付属
¥ 35190
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Nikon AF-S 55-200mm f/4-5.6 G ED DX VR
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ニコン AF-S NIKKOR 70-200mm 1:2.8GII ED
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【新品級】ソニー SONY E 55-210mm F4.5-6.3 OSS
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¥ 9750
Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM レンズ
¥ 9360
ソニー SONY 70-200mm F2.8 G SSM SAL70200G
¥ 43120
落札価格8970円
445 入札履歴
終了
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