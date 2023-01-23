『BVLGARI OROM LE GEMME collection 100ML【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 15時 18分に出品され04月08日 15時 18分に終了予定です。即決価格は21,138円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブルガリ

レジェンメ オロム

100mlになります。



日本で期間限定で販売された香水です。



バニラとウードの非常にバランスのとれた美しい香りです。



数回使用

箱あり



ブルガリ レ ジェンメコレクションは、ハイジュエリーの伝統とその卓越した価値にインスピレーションを得て創り上げられたハイパフューマリーの傑作です。



種類...オードパルファム



総容量...100〜199ml



容器の形状...スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ブルガリ