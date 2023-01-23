『Johnbull ネイビーダウンベスト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 14時 11分に出品され04月16日 14時 11分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジョンブルのダウンベストです。

1〜２回短時間の着用のみです。

汚れなど見当たりません。



とても可愛いダウンベストで

細部にまでこだわりが感じられます。

シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、幅広く活躍します。





取り外し可能な襟とジッパー付きポケットがあり、実用性も兼ね備えています。寒い季節に最適なアイテムです。

フードの様に見えますが、

被れるほどの大きさはありません。

大きめの襟という感じです。

裾も調整可能です。



定価22000円くらい





- 色: ネイビー

- デザイン: ダウンベスト

- 素材: ナイロン、ダウン、フェザー

- ポケット: ジッパー付きポケット



ご覧いただきありがとうございます。





身幅···43cm

着丈···51cm



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ジョンブル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Johnbull

ネイビーダウンベスト