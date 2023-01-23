『サルヴァトーレフェラガモ ガンチーニ 肩掛け ハンドバッグ レザー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 10時 37分に出品され03月12日 10時 37分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★ブランド名★ サルヴァトーレフェラガモ Saivatore Ferragamo





○アイテム

ハンドバッグ トートバッグ 肩掛け 手提げ ガンチーニ ゴールド金具 フラップ レザー ブラック レディース





◾️商品情報

商品名：ハンドバッグ トートバッグ

型番：AB-21 3387



- その他特徴 -

レディース ガンチーニ 手提げ

外側背部にマグネットポケット1

内部にファスナーポケット1 オープンポケット2

中央に間仕切りが有りそれがポケットになってます。



◾️サイズ

タテ：約21cm

ヨコ：約27.5cm

マチ：約9.5cm

ハンドルの高さ：約17cm



※平置き実寸でございます



◾️カラー

キャメル ブラウン



◾️素材

レザー



状態

持ち手にポチッと線汚れがあります。画像7.8でご覧ください。

内部のファスナー周辺に薄シミがあります。画像15

他、目立つ傷、汚れなく美品です。



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



簡易包装にて小さく折りたたんで1〜2日程度で発送いたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ サルヴァトーレフェラガモ



ガンチーニ





肩掛け



ハンドバッグ



レザー