『F.C.Real Bristol SIDE ZIP CREW NECK TOP【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 12時 56分に出品され04月07日 12時 56分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 F.C.Real Bristol SIDE ZIP CREW NECK TOP



左サイドにジップが付いており、着脱が容易です。右サイド側にポケットがあります。何度か着用しておりますが、美品かと思います。



サイズ M

カラー ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エフシーレアルブリストル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ F.C.Real

Bristol

SIDE

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CREW

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