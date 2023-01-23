『極希少✨ ベッドフォード ステンカラーコート 1 M相当 マルチカラー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 03時 37分に出品され04月30日 03時 37分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

極希少✨

ベッドフォード

BED J.W FORD

ステンカラーコート

1 M 相当 マルチカラー

裏地 ウール 100%

ポリエステル

パッチワークコート

切替



◯型番





○サイズ



サイズ M相当

肩幅 43cm

身幅 53cm

袖丈 65cm

着丈 100cm



平置き実寸。





○状態 目立った傷汚れはございません



状態については主観の部分もございますので、画像にてご確認をよろしくお願いいたします。



○カラー

マルチカラー

ブラウン

ネイビー

グレー



○素材

ポリエステル 100%

ウール 100%



◯付属品





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元 大手ヴィンテージショップ



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号:24102508 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ベッドフォード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極希少✨

ベッドフォード

ステンカラーコート

1

M相当

マルチカラー