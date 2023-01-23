『NEW BALANCE M2002RHO DARK NAVY【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 14時 41分に出品され03月08日 14時 41分に終了予定です。即決価格は11,037円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用機会が減ったので出品します。

大きな汚れ、ソールの減りはありません。

状態は良い方かと思います。



NEW BALANCE M2002RHO

DARK NAVY

発売日 2022年6月24日



#ニューバランス

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カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NEW

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M2002RHO

DARK

NAVY