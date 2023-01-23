『80s ~90s アイゾッドラコステ スイングトップ ハリントンジャケット 古着【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 19時 30分に出品され04月20日 19時 30分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こんにちは #RITOBURI です＊

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□ フォロー割

・2000～4999円 :200円off

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・10000円～:400円off

□ リピート割 →10%off

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✩商品説明✩



80年代〜90年代前半頃のアイゾッドラコステ スイングトップです。

新品では味わえない少し褪せたスレ感のある赤のボディがかっこいい！

定番のベージュやブラックのスイングトップに飽きた方やディティールや年代にこだわりのある方には特にオススメのアイテムです＊





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当店ではカーハート、ディッキーズ、リーバイスをはじめとするデニムやワークパンツや

ポロラルフローレン、トミーヒルフィガー、ノーティカなどのスウェット、ニットセーター、

ナイキ、アディダス、スターター、NFL、MLB、NHL等のナイロンジャケットやジャージをデザインを厳選して多数取り揃えております＊

探しているアイテム等ありましたらお気軽にお問合せください^^



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●サイズ：US M（JAPAN L）



肩幅 50cm

身幅 60cm

着丈 64cm

袖丈 56cm



●素材：コットン100％





●状態：

全体的に色褪せ、ワッペン下胸部分に変色、細かな汚れ、襟裏や袖や裾のスレ、袖ゴム裾ゴムの伸びが見られます。写真にて状態、風合いをご確認ください。



【自己紹介】

Little bridgeは各種定番レギュラー古着から希少なヴィンテージ古着、ハイセンスノーブランド古着までを取り扱う古着専門店です。一着一着を厳選し、お客様のニーズに応えて行きます。

モデルスタッフによる着用画像でよりイメージを鮮明に、お客様に価値のある体験をご提案させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

~90s

アイゾッドラコステ スイングトップ ハリントンジャケット 古着