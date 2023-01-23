『新品 HOKA ORA PRIMO ホカ オラ プリモ 27.5cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 22時 53分に出品され04月04日 22時 53分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スニダンにて購入しました。

サイズ27.5cm

新品未使用になります。

サイズが合わず。。。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ホカ／ホカオネオネ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品

HOKA

ORA

PRIMO

ホカ オラ

プリモ

27.5cm