『supreme snow white T【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 04時 24分に出品され03月26日 04時 24分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【season】24fw

【購入店】supreme渋谷



今週はTでしたね！個人的には4life Tやスクリプト Tも良いなと思いますが、やはり今期は白雪姫！あまり詳しくないですが、デザインとしてみて1番良かったなと！オンラインは完売しているので狙ってた方にはお勧めですよ



＊画像は後ほど追加します





カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ supreme

snow

white

T