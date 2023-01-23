『正絹 四季古典柄 友禅染 袷 訪問着 淡オレンジベージュ(和色:肌色) 未使用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 22時 47分に出品され03月05日 22時 47分に終了予定です。即決価格は35,156円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆プロフィールを必読ください

☆リユース商品のにおいに過敏な方はお断りします

☆不明点は購入前に必ずご質問の上で納得いただける方のみお願いいたします



※プロフィール①④、色柄、生地感ほか全てにおいてイメージ違いのクレームなどは承っておりませんので、不明点は全てコメント質問（必ずご購入前）の上で納得いただける方のみお願いします。



[品名] 正絹 四季古典柄 友禅染 袷 訪問着 淡オレンジベージュ(和色:肌色) 未使用



[状態]

□左後身頃裾から49cmに染めムラの点あり

→画像19

□上記以外はシミ汚れない仕付け糸付き未使用

□端布(丹後ちりめん 800ｇ)付き·落款なし

□袷·地模様入り共八掛:上前裏に友禅柄

□パールトーン加工済



[サイズcm]※多少の誤差はお許しください

◾身丈（肩から）167（縫込み 7）

◾裄丈（背中心から袖口上端に斜め上に）

68.5（縫込み 肩側1.5 袖側2.5）

◾袖丈49.5

◾前幅24.5

◾後幅30

◾️反物幅38





店舗新品同様レベルの完品をお求めの方にはおすすめできません。小さな箇所の見落としはご容赦願います。



着物のみの出品です。

状態欄もご覧ください。



【必読願います】

においがある場合は状態欄に記載しています。

ひどく気になるにおいは感じませんが、敏感な方は気になることがあるかもしれません。

プロフィール①の通りにおいの確認が出来ないことで返品などに至る方とのお取引はお断りします。



落ち着きある和色のペールトーンの袷訪問着です。

和色の肌色が近く実際は画像20の色見本よりもやや落ち着きのある肌色ベージュです。



エレガントな曲線を描いたやや大きめの若松菱地模様の陰影が美しく、四季古典柄を丁寧に染め金彩友禅をあしらった大変美しい仕上がりです。



しなやかでずっしりと重みを感じる良質の丹後ちりめん(生地は縮緬状ではなく)、効率重視の量産品とは一線を画す正統派のフォーマル着物です。



派手すぎず落ち着きすぎない地色は、合わせる帯次第で年齢層広くお召しになれます。



京友禅·千總などの雰囲気がお好みの方にも大変おすすめです。



[発送方法] 二重梱包

メルカリ便各種(方法指定不可)匿名配送



※色柄のイメージ違いなどによる返品や交換は承っておりません。(出品者の説明に重大な相違がある場合を除く）

＊K251 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 正絹

四季古典柄

友禅染

袷

訪問着

淡オレンジベージュ(和色:肌色)

未使用