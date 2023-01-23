『正絹 四季古典柄 友禅染 袷 訪問着 淡オレンジベージュ(和色:肌色) 未使用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 22時 47分に出品され03月05日 22時 47分に終了予定です。即決価格は35,156円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
アイヌ模様 正絹着物 袷
¥ 11700
正絹 訪問着 絞り パールトーン 黒 袷
¥ 12220
加賀友禅 裄67 正絹 上品なデザイン 一つ紋 袷 広衿 着物 k-9119
¥ 9555
龍村美術織物 京袋帯 山羊花卉文錦
¥ 11000
振袖 仮絵羽 金駒 金彩 紋意匠 正絹 未仕立て品 八掛付き
¥ 14260
振袖 正絹 金箔 金彩 辻が花 たたき染め 籠目 広衿 袷 着物 U-227
¥ 9945
【着物と帯 時流】K24238◇正絹 小紋◇未使用品 辻ヶ花 裄67丈159.5
¥ 7644
華やかな黄色の花柄振袖5点セット 前撮り 成人式振袖
¥ 29580
【翠山・辻ヶ花】やまと製 正絹 上質な訪問着 落款 袷 小さめサイズ
¥ 11500
結城紬と真綿紬の名古屋帯２点
¥ 12870
訪問着 大島紬 染大島 緑がかったライトグレー 花紋金彩加工身丈164cm正絹
¥ 9750
0819半襟 手書き龍&龍の帯留め・真田紐 和装小物 化繊半襟
¥ 436480
ZF699 袋帯 太鼓柄 高級 地紋 金箔 工雲 菱形上質 花々
¥ 7644
Y4250 名古屋帯 ちりめん グレー 友禅
¥ 8190
絹半幅帯 半幅帯 １本
¥ 13000
新品 猫 ピアノ 音符 着物 正絹“紙吹雪を吹かせるかのような”袋帯 4599
¥ 28600
正絹 羽尺反物
¥ 7800
25日発送以降 専用帯356 322 二本セット●高級 正絹 本場筑前博多織
¥ 9360
落札価格35156円
968 入札履歴
終了
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