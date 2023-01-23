『80s 90s INSPIRE by BIGI スウィングトップ 総柄 民族柄【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 08時 36分に出品され03月08日 08時 36分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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詳しくは、プロフィール欄をご確認ください。



●サイズ



肩幅約55cm

身幅約62cm

着丈約64.5cm

袖丈約59cm



※計測方法により多少の誤差あり。



●ブランド



INSPIRE



●状態



・特に目立った傷や汚れなし



●商品説明



レア！



1980年代から1990年代頃のINSPIRE PRODUCED BY BIGI CO LTDのスウィングトップ！



初期タグ！



民族系のデザインの総柄で非常にイケてます！



色はオレンジがかったベージュのような感じです！



そして、裾にはサイドアジャスター付きの嬉しいディテール！！



サイズ表記不明！



Lくらいはあると思いますが、詳しくは実寸をご確認くださいませ！



スタジャンが人気ですが、こちらの方が出ないかと！



お好きな方はぜひ！





下記より当店の洋服が一覧でご覧いただけます。



↓↓↓



#古着屋□□□□



○ブランド一覧

#古着屋□□□□_inspire



○アイテム一覧

#古着屋□□□□_jacket



○年代一覧

#古着屋□□□□_80s

#古着屋□□□□_90s



○ジャンル一覧

#古着屋□□□□_vintage



○カラー一覧

#古着屋□□□□_beige





些細なことでも気になることがございましたらお気軽にコメントください。



可能な限り迅速に対応させていただきます。



もちろん即購入も大歓迎です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: インスパイア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

90s

INSPIRE

by

BIGI

スウィングトップ

総柄

民族柄