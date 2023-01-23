『極美品✨theoryセオリー リアルファー付カシミヤウールコート S ベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 09時 59分に出品され03月19日 09時 59分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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フォロー割、おまとめ割、リピ割あります✩.*˚

ご購入前にお声おかけ下さいᵕ̈*



※他サイトにも同時出品しておりますので売り切れの際はご容赦くださいませ。



〇サイズ

表記Ssize

肩幅 38cm

身幅 43cm

袖丈 58cm

着丈 80cm



素人採寸ですのでご容赦ください。



〇状態

目立った汚れやダメージ等はございません。

まだまだ長くご着用頂けるかと思います。



細かい事を気にされる方や、USED品に御理解のない方は御遠慮下さい✩.*˚



〇発送時は折りたたんでお送りします。

予めご了承ください。



中古品のためご理解の上、ご購入をお願いします。

細かく検品しておりますが見落としがある場合がございます。

撮影環境により商品のお色味が異なる場合がございます。



ご購入前にプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。



A6000111100 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品✨theoryセオリー リアルファー付カシミヤウールコート S

ベージュ