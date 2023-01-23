『✨現行 美品 カード付き✨ コーチ キャンバス レザー ショルダーバッグ 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 05時 11分に出品され03月07日 05時 11分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#mちゃん





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○アイテム

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ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

にて購入しております。鑑定済み商品です。





○サイズ



タテ15cm



ヨコ20cm



マチ8cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

特に目立つ様な傷や汚れはないので、まだまだ使用していただけると思います♪





○カラー

ブラック / 黒





○素材

キャンバス × レザー / 本革





○付属品

カード





○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





※全商品、簡単なメンテナンスやクリーニングをし抗菌加工した後、発送します○





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ✨現行

美品

カード付き✨

コーチ

キャンバス

レザー

ショルダーバッグ

黒